Lazio-Bologna, Thiago Motta nel post-partita: “Vittoria meritata, abbiamo fatto una bellissima partita. Zirkzee? E’ speciale”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato così la vittoria ottenuta quest’oggi per 1-2 sul campo della Lazio. Queste le sue parole:

”Oggi stiamo bene abbiamo fatto un ottima partita. Sono felice per i nostri giocatori e per la nostra gente che anche oggi sono venuti al seguito della squadra. queste partite mi danno grandi soddisfazioni, oggi giocando bene siamo arrivati alla vittoria per squadra, presidenre e la nostra gente. I ragazzi hanno conquistato questo rispetto per il gioco e per il lavoro.

Non ho fatto nulla di diverso rispetto le altre volte. Ho dei giocatori molto responsabili che hanno molt chiaro in testa cosa devono fare e perche stiamo giocando. E’ chiaro che nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà contro una buonissima squadra organizzata, che quando difende non ti lascia spazi. Quando ha la palla ha dei giocatori molto bravi, l’altra sera hanno vinto con il Bayern e già da lì si vede il livello però noi siamo sempre stati in campo e meritatamente alla fine abbiamo vinto questa gara bellissima.

El Azzouzi da quando è arrivato è molto disponibile e positivo, ha giocato una partita da titolare con Monza, ha partecipato tantissimo. Poi un infortunio, la Coppa d’Africa. E’ un ragazzo che in allenamento dimostra sempre di voler giocare, oggi toccava a lui e ha fatto un’ottima partita ma non avevo nessun dubbio perchè lavora ogni giorno e se lo merita, una grandissima partita.

Zirkzee è molto generoso, è quel tipo di attaccante che pensa alla squadra, quando non ha la palla difende e fa pressione. E’un bravissimo ragazzo fuori dal campo e questo farsi volere dai compagni gli ritorna indietro. Nel primo tempo oggi lui per voler fare un po’ troppo l’ha persa e sa che può migliore. Molto meglio nel secondo tempo insieme alla squadra, ragazzo fantastico se lo merita tuto. Il secondo gol lo fa lui ma è una grandissima azione di squadra. Sono contento per lui e per i suoi compagni perchè hanno fatto un partita molto bella.

Ho la fortuna di avere dei ragazzi molto intelligenti, sanno che m,anca tantissimo, sanno ch gli elogi vanno bene però la cosa importante è continuare Coin i piedi per terra. La prossima partita con l’Hellas sarà molto complicata. Non possiamo avere distrazioni e non possiamo pensare ad altro che non sia il nostro presente.Oggi hanno meritato, recupereranno, però dopo bisogna lavorare bene la partita come sempre al massimo.

Alla fine non entriamo in campo noi allenatori. Non è mai un allenatore contro un’altro. Io oggi la vedo come Lazio contro Bologna, no Sarri contro Thiago. Gli faccio i complimenti per quello che sa facendo, con il Bayern Monaco è stata una bellissima partita.”