Mondiale per Club, stasera la semifinale PSG-Real Madrid: orari e dove vederla

La serata di ieri ha svelato la prima finalista del FIFA Club World Cup, infatti, grazie alla doppietta di Joao Pedro nel match contro il Fluminense, che aveva sconfitto Inter e Al-Hilal, è stato il Chelsea ad accedere alla fase finale della competizione, che si giocherà il 13 luglio al Metlife Stadium di New York.

Mondiale per Club: dove vedere le semifinali

Stasera i tifosi potranno seguire un grande scontro in televisione, infatti, alle ore 21:00 il PSG e il Real Madrid scenderanno in campo al Metlife Stadium di New York e lotteranno con tutte le loro forze per tentare di accedere alla fase finale ed andare ad affrontare il Chelsea. L'incontro tra le due Big sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Dazn, sia per gli abbonati che per chi si registra gratuitamente.

Il percorso di Real Madrid e del Paris Saint-Germain

Entrambe le squadre hanno svolto un ottimo percorso nel Mondiale per Club ma ora soltanto una delle due può continuare il suo percorso ed andare ad affrontare la squadra della Premier League. Il Paris Saint-Germain è arrivato in semifinale in seguito a due vittorie ed una sconfitta contro il Botafogo nella prima fase, seguite dalla vittoria contro l'Inter Miami di Messi e il trionfo ai quarti di finale contro il Bayern Monaco, ma non solo, ad eccezione dell'unica sconfitta, il club francese ha totalizzato 4 clean sheet ed ha mandato in rete 12 palloni. Il Real Madrid, invece, nel suo percorso ha totalizzato due vittorie ed un pareggio, nell'incontro con Al-Hilal, inoltre, ha sconfitto la Juventus agli ottavi e il Borussia Dortmund ai quarti, tuttavia, si contano soltanto 2 clean sheet ed una differenza di 11 gol segnati e 4 subiti.

