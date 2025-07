Lazio, il programma delle visite mediche e dei test atletici: date e orari ufficiali

La preparazione della Lazio per cominciare la stagione 2025/2026 con lo spirito, la mentalità e la tecnica giusta sta per iniziare e le aquile dovranno dare il meglio di sé in ogni partita, soprattutto dato che, a causa dei tre parametri FIGC sforati, in estate non arriverà nessun nuovo innesto a rafforzare i reparti. Tra il 14 e il 26 luglio il centro sportivo di Formello ospiterà il ritiro della squadra, tuttavia, quest'anno le aquile dovranno svolgere la preparazione con un clima di 15-20 gradi superiore rispetto a quello di Auronzo, perciò il Comandante ha deciso di far allenare la sua squadra la mattina presto e nel tardo pomeriggio, verso le 09:00 e le 19:00.

Lazio: visite mediche e test atletici

Prima di iniziare il ritiro pre campionato, le aquile dovranno svolgere le visite mediche che, come riportato dal Corriere dello Sport, sono in programma domani 10 luglio, dalle 8 alle 15, al centro sportivo di Formello con il supporto dei medici di Villa Mafalda. Venerdì l'appuntamento sarà per Sarri e lo staff tecnico, inoltre, lo stesso giorno le aquile, a partire dalle ore 09:00, effettueranno i test atletici all’Isokinetic. Sabato, invece, saranno i portieri Mandas, Provedel, Furlanetto e Renzetti a dover svolgere le visite.

Il programma delle amichevoli

A partire dal 26 luglio la rosa biancoceleste sarà occupata a disputare le amichevoli, la prima contro l'Avellino a Frosinone. Nelle giornate successive le aquile scenderanno nel campo contro due squadre turche, il Galatasaray il 30 luglio e il Fenerbahce il 2 agosto, club che cominceranno il Campionato il 10 agosto e perciò saranno più avanti nella preparazione. Il 9 agosto, invece, pochi giorni prima dell'inizio della Premier League, le aquile si recheranno in Inghilterra per scendere in campo contro il Burnley, dove la Lazio rinconterà Loum Tchaouna, mentre il 16 agosto è in programma l'incontro con l'Olympiacos a Rieti.