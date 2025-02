Paura per Zeman, il boemo è in terapia intensiva al Gemelli: le condizioni

Ore di paura per Zdenek Zeman. Come riportato da Il Messaggero, questa mattina l’ex tecnico della Lazio, Zdenek Zeman, è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.

Il ricovero

Attualmente Zeman si trova in terapia intensiva neurologia, non troppo distante da Papa Francesco, per aver presentato segnali preoccupanti di disartria, la perdita della capacità di articolare normalmente le parole e ipostenia dell’arto inferiore destro.

Le condizioni di Zeman

Negli ultimi giorni Zeman aveva accusato una forte sindrome influenzale tanto da far preoccupare i familiari. Lo scorso ottobre l'ex tecnico di Lazio e Roma aveva fatto preoccupare dopo aver subito un forte attacco ischemico, mentre sei mesi prima era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per problemi al cuore, da lì l'operazione e l'inserimento di quattro by pass. Secondo il quotidiano romano, le condizioni del 77enne sarebbero gravi, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.