Mellone: "Penso che i 27.000 abbonati siano degli eroi. Sulla conferenza..."

In un'estate da tensioni latenti, la Lazio si trova al centro di un momento delicato. A Radiosei, il giornalista Angelo Mellone ha espresso con amarezza il suo punto di vista sulla situazione attuale del club biancoceleste, tra abbonamenti, comunicazione societaria e un mercato bloccato.

Abbonamento? Sento una sorta di conflitto etico a riguardo. Penso che i 27.000 abbonati siano eroi, so perfettamente quale sia lo stato d’animo che li ha mossi. Identità, passione e magari anche un senso di sfida. Bastian contrari, anche senza un entusiasmo galoppante. Ormai le notizie riguardo la Lazio sono ridotte alle condizioni di un giocatore, piuttosto che le parole di Sarri in conferenza stampa. La conferenza in generale mi è parsa molto formale, come un atto dovuto. Penso che se Sarri dicesse ciò che davvero pensa, certo non sarebbe bucolico. Ho un grande dispiacere di fondo parlando di questa estate della Lazio.