Serie A, è tutto pronto per il ritorno di Balotelli: ecco dove giocherà

Sembra esser terminata con il lieto fine la trattativa per riportare Balotelli in Serie A: l’attaccante italiano è reduce dalle due esperienze all’Adana Demirspor e al Sion, la sua ultima stagione in Italia invece risale a quella del 2019/20 quando indossava la maglia del Brescia. Balotelli ha trovato molte volte la via della rete in Turchia, sono ben 18 i gol segnati nella stagione 2021 / 2022. Attualmente è svincolato ma sembra aver trovato squadra proprio in Italia.

Depositphotos Balotelli

Balotelli torna in Italia: ad aspettarlo è il Genoa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa ha deciso di accelerare e chiudere per Mario Balotelli. In serata, le parti dovrebbero chiudere definitivamente l'accordo. Le visite mediche sono programmate per la giornata di lunedì. I tanti indisponibili in casa Genoa e l’infortunio in attacco di Vitinha, hanno fatto riflettere la società sul mercato degli svincolati con la scelta che è ricaduta proprio su Mario Balotelli.