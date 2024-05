Milan Primavera, Bartoccioni in vista della gara con la Lazio: "Tutti daremo il massimo"

Il conto alla rovescia per l'avvio dei play-off Scudetto della Primavera è quasi terminato per la squadra di Stefano Sanderra, la Lazio, che si appresta a sfidare il Milan di Ignazio Abate al Viola Park. Durante un'intervista dettagliata rilasciata a Numerodiez.com, il portiere del Milan Andrea Bartoccioni ha condiviso i suoi pensieri sulla partita fissata per domani alle 18:30.

Ecco le sue dichiarazioni: