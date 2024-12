Lazio, novità sul progetto del Flaminio: spunta l’accordo con Legends per un importante sponsor

La Lazio prosegue a gonfie vele: domenica è arrivato l’ultimo successo contro il Napoli al Maradona che conferma una stagione per adesso assolutamente soddisfacente, con una squadra motivata, determinata e consapevole degli obiettivi da raggiungere, anche grazie all’allenatore Marco Baroni in grado di tirare fuori il meglio di questo gruppo. Accanto ai risultati sul campo, la società punta anche ad altri importanti priorità extra-campo ma ugualmente importanti.

Lazio, stadio: lo sponsor

Uno degli obiettivi primari è quello dello stadio Flaminio, aspirante primo stadio della società sportiva Lazio, la cui realizzazione è resa complessa anche dalla rivalità con la Roma Nuoto. Lotito sembra determinato. Il patron ha fissato un appuntamento per venerdì 13 alle ore 10:00 in Campidoglio. Da valutare la doppia ipotesi con e senza copertura dello stadio e, inevitabilmente, si lega a ciò l’accordo Legends che si occuperà della ricerca dello sponsor, non solo per la costruzione dell’impianto (Emirates sembra interessato). Si parla di un pre-contratto firmato con la società, colosso fuso con ASM global.

Il vantaggio di questo accordo

Un affare di questo calibro da parte del presidente Lotito potrebbe essere solo che vantaggioso per la Lazio, una partnership ad ampio raggio che potrebbe permettere di aumentare il fatturato in maniera esponenziale, un progetto ambizioso a cui la società aspira e considera importante per la realizzazione dello stadio. Legends vanta un’esperienza internazionale, avendo già collaborato con alcuni prestigiosi club sportivi (come Tottenham, Real Madrid o Manchester City), squadre che hanno collaborato con l’azienda per servizi di consulenza sulla gestione degli stadi e il merchandising, così come per questioni pubblicitarie e sponsor.