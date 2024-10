Altra tegola per Baroni! Un big non parte per Como

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello si è svolta la rifinitura in vista della sfida di domani sera in programma alle 20.45 valevole per la decima giornata di Serie A ENILIVE. Per sfidare Cesc Fabregas mister Baroni ha oggi provato una squadra con soprattutto due cambi nella zona offensiva rispetto alla sfida contro il Genoa (clicca qui per il report dell'allenamento) cercando così di dare continuità alla squadra che ha tenuto la porta inviolata contro il Grifone, tuttavia è appena giunta una notizia che rischia di scombinare i piani a Baroni. Oltre a Zaccagni ancora in dubbio per la sfida di domani, c'è un altro big del centrocampo che dà forfait e che non partirà con la squadra.

