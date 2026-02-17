Maxi stangata per la Juventus dopo le polemiche contro l'Inter

Il.giudice sportivo ha pubblicato il comunicato dove inevitabilmente sono arrivate le inibizioni per i dirigenti bianconeri Comolli e Chiellini dopo le polemiche scoppiate nel tunnel di San Siro alla fine del primo tempo Inter-Juve, dove l'arbitro La Penna ha espulso per doppio giallo il giocatore della Juventus Kalulu per.via di una simulazione di Bastoni

INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00

COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro.

INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente.