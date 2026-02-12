Mattioli (RAI) svela: "Lazio? Tra 10 giorni accadrà qualcosa di importante"
Mario Mattioli lancia una clamorosa indiscrezione sulla Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Dopo le indiscrezioni rilasciate da Fiorello, ora anche il giornalista della RAI Mario Mattioli si è esposto sulla situazione attorno alla Lazio, rivelando ai microfoni di Radio Radio che tra soli 10 giorni accadrà qualcosa di importante. Il giornalista ha comunque lasciato la questione aperta, senza svelare il mistero, e ora i dubbi e le domande nell'ambiente crescono.
Mattioli a Radio Radio
Cosa dovrebbe accadere? Non sapete nulla? Io credo che accadrà qualcosa di importante, in quale settore? C'è solo uno che può portare importanti notizie per la Lazio, solo un episodio, una notizia che può essere deflagrante. Non è così facile dirla...