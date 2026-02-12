Mattioli (RAI) svela: "Lazio? Tra 10 giorni accadrà qualcosa di importante"

Dopo le indiscrezioni rilasciate da Fiorello, ora anche il giornalista della RAI Mario Mattioli si è esposto sulla situazione attorno alla Lazio, rivelando ai microfoni di Radio Radio che tra soli 10 giorni accadrà qualcosa di importante. Il giornalista ha comunque lasciato la questione aperta, senza svelare il mistero, e ora i dubbi e le domande nell'ambiente crescono.

Mattioli a Radio Radio