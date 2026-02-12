Lazio-Atalanta, Palladino perde un calciatore fondamentale: ecco di chi si tratta

In vista del match Lazio-Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle ore 18:00, il mister Raffale Palladino dovrà fare fare i conti con la perdita di un importante calciatore della Dea, infatti, dopo un grave infortunio, Charles De Ketelaere sarà out per un lungo periodo.

L'infortunio di De Ketelaere

​Brutte notizie per l'Atalanta, Charles De Ketelaere si è infortunato seriamente e sarà assente per un lungo periodo. Il trequartista belga, infatti, ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro durante il riscaldamento della sfida contro la Cremonese. Il giocatore è volato a Bruxelles per consulti specialistici. Al momento non è ancora stato deciso se sarà necessario un intervento chirurgico, ma una cosa è certa: De Ketelaere resterà fuori a lungo. Il suo rientro è previsto non prima di fine marzo, probabilmente per le sfide contro Lecce o Juventus. Un grave infortunio ed una grave e lunga perdita, infatti, oltre ad essere indisponibile per i match di Campionato contro Lazio, Napoli e Inter, il calciatore non potrà essere utilizzato neanche in semifinale di Coppa Italia o ai playoff di Champions, dove la Dea affronterà il Borussia Dortmund.

