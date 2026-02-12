Lazio-Atalanta, Palladino perde un calciatore fondamentale: ecco di chi si tratta
In vista del match Lazio-Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle ore 18:00, il mister Raffale Palladino dovrà fare fare i conti con la perdita di un importante calciatore della Dea, infatti, dopo un grave infortunio, Charles De Ketelaere sarà out per un lungo periodo.
L'infortunio di De Ketelaere
Brutte notizie per l'Atalanta, Charles De Ketelaere si è infortunato seriamente e sarà assente per un lungo periodo. Il trequartista belga, infatti, ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro durante il riscaldamento della sfida contro la Cremonese. Il giocatore è volato a Bruxelles per consulti specialistici. Al momento non è ancora stato deciso se sarà necessario un intervento chirurgico, ma una cosa è certa: De Ketelaere resterà fuori a lungo. Il suo rientro è previsto non prima di fine marzo, probabilmente per le sfide contro Lecce o Juventus. Un grave infortunio ed una grave e lunga perdita, infatti, oltre ad essere indisponibile per i match di Campionato contro Lazio, Napoli e Inter, il calciatore non potrà essere utilizzato neanche in semifinale di Coppa Italia o ai playoff di Champions, dove la Dea affronterà il Borussia Dortmund.
