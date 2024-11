Lazio, arriva la reazione di Caicedo all'infortunio di Tavares

L'esito degli esami di Tavares è arrivato e sono stati confermati i tempi di recupero previsti: il terzino portoghese starà fuori all'incirca dieci giorni, sarà valutato per la gara esterna con il Parma in programma il primo dicembre alle ore 15:00. Visti i numeri da record, sarà un'assenza pesante per i biancocelesti ma c'è anche da dire che Luca Pellegrini ha offerto buone prestazioni quando è stato chiamato in causa da Marco Baroni. Non si è fatta attendere la reazione di Felipe Caicedo che, attraverso il suo profilo X, ha voluto esprimere il proprio pensiero a riguardo e ha mandato un messaggio d'incoraggiamento a Luca Pellegrini.

Lazio, Caicedo reagisce all'infortunio di Tavares e manda un messaggio a Pellegrini

L'ex attaccante biancoceleste si è espresso in questo modo: “Ci mancherà ma ora tocca a Luca, Forza”

Il tweet