Pedullà: "La Lazio vuole comprare un'esterno offensivo: si guarda in Serie B"

Dopo aver visto definitivamente sfumare il colpo Greenwood (in serata l'inglese è atterrato a Marsiglia), la Lazio è tornata alla ricerca di un esterno offensivo.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti con il Sassuolo: il club biancoceleste è infatti interessato ad Armand Laurienté, in uscita dai neroverdi. La valutazione del francese classe '98 è alta: 15 milioni più bonus. Oltre alla Lazio, sul giocatore ci sarebbero altri club italiani come Parma, Como e Cagliari, oltre che a diverse squadre estere. Tuttavia, per il ragazzo la Lazio rappresenterebbe una destinazione gradita.

I numeri di Laurienté

Nella stagione appena conclusa, l'ala sinistra ha collezionato 5 gol e 6 assist, senza riuscire a replicare l'annata precedente, giocata su livelli più alti. Ora, con il Sassuolo retrocesso in Serie B, la dirigenza emiliana potrebbe concedere un piccolo sconto.

Dopo aver chiuso l'acquisto di Castrovilli per il centrocampo, la Lazio ha intenzione di puntare forte su un jolly offensivo, e Laurienté è una pista calda che potrebbe definitivamente infiammarsi nei prossimi giorni.

Il tweet di Pedullà su Laurentié: