Il Messaggero | Castrovilli ha detto di si alla Lazio: le cifre del contratto

Scordatevi il passato, l’intransigenza tattica di Sarri e Tudor sul4-3-3e il 3-4-2-1. Baroni è un trasformista, lo sta dimostrando, studiando tre nuove Lazio, che verranno alternate nel corso dell'anno, a seconda del mercato e degli uomini che avrà a disposizione per ogni incontro. Vi avevamo svelato che sarebbe partito con il 4-2-3-1, ma non sarebbe stato il modulo definitivo. Martedì sono iniziate le prove di 4-1-4-1, ieri quelle di 4-3-3, schema di partenza se dovesse arrivare un altro esterno dopo il mancato sbarco di Greenwood.

Stengs potrebbe tornare di moda (anche in uno scambio con Isaksen), si valuterà Laurienté del Sassuolo perché Pedro (c'è sempre Al-Qadsiah) ha chiesto a Baroni di giocare trequartista per correre di meno. Se la Lazio dovesse ripensare a un fantasista, occhio a Samardzic, offerto Gaetano del Napoli, il sogno resta Bellingham junior. In assenza di rinforzi in quel ruolo, sinora il 36enne spagnolo è sempre stato alternato a Dele-Bashiru nel 4-2-3-1, ma il nigeriano può tornare utile anche come mezzala, è eclettico.

Il ds Fabiani ha deciso di inserire intanto la qualità che mancava a centrocampo con una scommessa a parametro zero. Ieri Castrovilli ha detto sì a un annodi contratto a due milioni (ne prendeva 1,7 a Firenze) con opzione per altri due (scatterà in base a una percentuale di pre- senze) e non uno. Chiedeva un biennale, con questa formula la La- zio gli è venuta incontro. Il dottor Rodia ha già effettuato esami accurati al ginocchio operato, oggi Castrovilli sosterrà le altre visite ufficiali di idoneità, firmerà e stasera sarà in ritiro.

