GdS | Lazio, oggi la presentazione del film su Maestrelli: le dichiarazioni dei registi

Oggi la presentazione del film su Maestrelli

La sera del 25 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma, sarà presentato il film dedicato a Tommaso Maestrelli, intitolato “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli”, diretto da Francesco Cordio e Alberto Manni. In 98 minuti, il film ripercorre la carriera del celebre allenatore, culminata con la conquista del primo scudetto della Lazio nel 1974. Come riporta la Gazzetta dello Sport, alla proiezione saranno presenti Lazzari, Pellegrini, Rovella e Romagnoli. Una replica è prevista per il 26 ottobre alle 12 al Teatro Olimpico.

