La Serie A omaggia il volo della Lazio formato Europa

La Lega Serie A celebra il successo della Lazio in Olanda, nella trasferta di Enschede contro il Twente. I biancocelesti formato Europa stanno stupendo tutti e risuonano nel mondo del calcio italiano, parole di orgoglio e soddisfazione per questa nuova Lazio di Baroni. Ieri sera ennesima prova di solidità e qualità nella vittoria per 2-0 contro gli olandesi del Twente. Match vinto che porta la Lazio a punteggio pieno, 9 punti, con primo posto assoluto grazie alla miglior difesa e migliore attacco che fanno si che i biancocelesti hanno il miglior dato di differenza reti.

La vittoria in terra olandese

Ieri abbiamo assistito nuovamente alla messa in pratica di quella che è la Lazio di Baroni, in tutti i suoi dettagli e caratteristiche. Una squadra umile, compatta, combattiva e dinamica in tutti i suoi undici in campo. La partita è stata ovviamente condizionata dall'uomo in più a favore dei biancocelesti. Questo dettaglio ha mostrato un lato maturo di questa squadra, che ha saputo anche gestire le energie e controllare la partire senza mai correre grossi rischi. A fare la differenza su tutti è stato il solito Pedro, rinato con la cura Baroni, gol determinante e partita di alto livello. Altri uomini importanti sul rettangolo verde sono stati Vecino, padrone assoluto del centrocampo; Pellegrini, che a sinistra insieme all'altro terzino Marusic sono stati veri e propri uomini aggiunti in attacco e da citare anche Dia, partita ottima e determinante nell'episodio che ha causato l'espulsione del portiere avversario del Twente.

