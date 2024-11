Verso Lazio-Cagliari, statistiche e curiosità: occhio a Piccoli

Tra poche ora è previsto il fischio d'inizio di Lazio-Cagliari, gara valevole per l'undicesima giornata di campionato. Alle ore 20:45 le due squadre scenderanno in campo all'Olimpico di Roma per chiudere l'undicesimo turno di Serie A. Contro i rossoblù Baroni dovrà fare a meno di Nuno Tavares, miglior assistman del campionato con otto assist in otto partite giocate in Serie A, il terzino biancoceleste è stato squalificato per un doppio giallo nel precedente turno contro il Como. Di seguito alcune curiosità e statistiche in vista del match tra Lazio e Cagliari.

Doppietta di Dia l'ultima volta che ha incontrato i rossoblù

Rispetto allo scorso anno con la Salernitana, l'attaccante senegalese in sole dieci giornate di campionato con la maglia biancoceleste ha partecipato attivamente a più goal che in tutta la stagione scorsa in granata. Nella stagione 2024/25 Dia ha siglato tre goal con Milan, Verona ed Empoli, e fornito due assist nello scorso match contro il Como, invece con la maglia della Salernitana in tutta la stagione ha firmato solo quattro goal senza fornire alcun assist. Inoltre, per il classe 1996 la partita di quest'oggi contro i rossoblù sarebbe la sua seconda presenza contro il Cagliari: la prima risale a Salernitana-Cagliari, in cui ha messo a segno la doppietta per il pareggio, gara terminata 2-2.

Vecino: il doppio ex del match

Il centrocampista della Lazio, Matías Vecino, è un doppio ex del match: con la maglia rossublù ha collezionato nove presenze in Serie A, firmando due goal contro Udinese e Catania nel marzo del 2014. Proprio a partire dalla stagione 2013/14 in rossoblù è uno dei due calciatori, insieme Duván Zapata, ad aver siglato almeno un goal in tutti gli ultimi 12 campionati di Serie A.

Le mancante marcature di Piccoli nelle ultime giornate

La punta centrale del Cagliari, Roberto Piccoli, ha messo in rete solo due goal da inizio campionato e uno in Coppa Italia. L'ultima rete risale alla sesta giornata contro il Parma nel match terminato 3-2, in cui Piccoli ha siglato il goal della definitiva rimonta rossoblù. L'attaccante ex Atalanta non segna dal lontano 30 settembre 2024, infatti a novembre non ha ancora trovato una marcatura.