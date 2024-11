Lazio-Cagliari, il bilancio di Baroni contro i rossoblù

La sfida di questa sera tra Lazio e Cagliari chiuderà l'undicesima giornata di Serie A, con i biancocelesti chiamati a dare continuità dopo i successi ottenuti contro Genoa e Como, per continuare ad accumulare i punti in una classifica che attualmente sorride. Per Marco Baroni questo sarà il sesto confronto contro la squadra sarda, alla ricerca della quarta vittoria in carriera da allenatore contro i rossoblù, per un Cagliari che al momento vanta solo tre punti di vantaggio rispetto al Genoa ultimo.

La doppia sfida tra Cagliari e Novara

Quello di stasera sarà il sesto confronto tra Marco Baroni e il Cagliari, con l'attuale tecnico biancoceleste che è riuscito a portare a casa tre sfide contro i sardi: a completare il bilancio un pareggio e una sconfitta. Il primo doppio confronto tra Baroni e i rossoblù risale alla stagione 2015-2016, quando in Serie B andarono in scena le sfide tra Novara e Cagliari. Il club piemontese riuscì ad imporsi sia nella gara di andata che al ritorno: decisiva in entrambe le occasioni una rete di Pablo Gonzàlez, con le due sfide vinte di misura dal Novara con il punteggio di 1-0. Al termine di quella stagione il Cagliari concluse il campionato al primo posto, staccando il pass per la Serie A: sorte differente invece per la squadra di Baroni, che riuscì a centrare l'ultimo posto disponibile per i playoff. Dopo il passaggio in semifinale, ottenuto ai danni del Bari, la corsa di Baroni si interruppe nel turno successivo: decisive le due sfide contro il Pescara, con il club abruzzese che conquistò poi la promozione battendo il Trapani nella doppia sfida di finale.

Le sfide in Serie A

Baroni ritrovò il Cagliari nel corso della stagione 2018-2019, stavolta in Serie A e alla guida del Frosinone. Ad aprile arrivò la prima sconfitta rimediata per mano dei rossoblù, con il calcio di rigore di Joao Pedro decisivo per la vittoria dei padroni di casa. Dopo diversi anni, nella passata stagione Baroni ritrova i sardi, affrontandolo alla guida dell'Hellas Verona: quattro i punti raccolti tra andata e ritorno, con risultati più che decisivi ai fini della salvezza poi ottenuta. A novembre le reti di Ngonge e Djuric permisero agli scaligeri di trovare i tre punti, mentre le reti di Bonazzoli e Sulemana determinarono al ritorno l'uno a uno finale, per l'unico pareggio raccolto da Baroni contro i rossoblù.