Venezia-Lazio, sfida decisiva per il futuro di Di Francesco: tecnico a rischio esonero

Altra tegola pesante per il tecnico dei lagurari, Eusebio Di Francesco: nel posticipo di Serie A andato in scena nella serata di ieri contro il Genoa, il Venezia è stato sconfitto per la quindicesima volta da inizio stagione contro un Grifone determinato a far punti in chiave salvezza. I veneziani sono reduci da tre sconfitte consecutive contro l'Udinese, la Roma e il Genoa, attualmente a sedici punti in classifica, sono fortemente a rischio retrocessione, essendo a sole due lunghezze di distanza dal Monza, fanalino di coda.

Il cammino di Di Francesco al Venezia

In questo scenario, l'ex tecnico giallorosso, arrivato al Venezia nel giugno del 2024, è momentaneamente a rischio esonero, avendo conquistato in venticinque giornate solo tre vittorie e sette pareggi, punti utili che non bastano per uscire dalla zona retrocessione. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto:

Venezia, riflessioni in corso sulla posizione di Eusebio Di Francesco. La prossima partita contro la Lazio può essere decisiva.

Determinante per il futuro dell'allenatore sarà proprio la sfida contro la Lazio, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo.

Il post su X di Matteo Moretto