Il Milan e l'Atalanta salutano la Champions League!

Il Milan di Conceição, pur partendo con il piede giusto, ha visto sfumare il sogno di qualificarsi agli ottavi alla Champions League. Dopo appena un minuto di gioco, il club rossonero ha trovato il vantaggio con un colpo di testa vincente dell'ex Gimenez. Il Milan, galvanizzato dal rapido gol, ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, in particolare con Theo Hernandez e Rafael Leao, ma le loro conclusioni non sono riuscite a superare l’estremo difensore del Feyenoord. Tuttavia, la partita ha preso una piega negativa per i rossoneri al 51’, quando Theo Hernandez è stato espulso per doppia ammonizione, la seconda delle quali per simulazione. Questa espulsione ha lasciato il Milan in inferiorità numerica, permettendo al Feyenoord di approfittare della situazione. Infatti, al 73’, la squadra olandese è riuscita a trovare il gol del pareggio, e da quel momento in poi il Milan non è riuscito a reagire, vedendo svanire il sogno di approdare agli ottavi di finale.

Intanto a Bergamo…

Dall’altro lato, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha subito una partenza shock contro il Club Brugge. I belgi, infatti, sono passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie a una rete di Talbi che ha colto di sorpresa la difesa bergamasca. L’Atalanta ha faticato a trovare la giusta reazione a causa di un secondo gol subito nel corso della prima frazione. Il risultato del primo tempo si è chiuso 0-3 per gli ospiti. Una situazione difficile da recuperare per la squadra bergamasca, che ha visto le speranze di qualificazione ridotte al minimo.

Il secondo tempo dell'Atalanta

Nonostante ciò, all’inizio della ripresa, l’attaccante Lookman ha cercato di accorciare le distanze con un gol al 46’, dando un barlume di speranza alla sua squadra. Successivamente, al minuto 61' lo stesso Lookman, ha sbagliato dal dischetto.

Per entrambe le squadre italiane si è trattato di un vero e proprio colpo psicologico. Il Milan, nonostante l’inizio brillante, ha pagato caro l’espulsione di Theo Hernandez, mentre l’Atalanta ha subito fin dall’inizio, con la gara che è stata segnata da un forte divario. La sconfitta di entrambe le squadre sancisce la fine del loro cammino in Champions League, un traguardo che sembrava alla portata ma che è sfumato per via di episodi decisivi.