Piemonte: "In Nazionale dovremo affrontare sfide complesse. Sul nuovo album Panini..."

Le dichiarazioni direttamente dal ritiro di Coverciano del centravanti della Lazio di mister Grassadonia, Martina Piemonte, convocata da Andrea Soncin per i prossimi impegni della Nazionale italiana femminile in Nations League contro il Galles e la Danimarca, entrambe sfide che andranno in scena in Italia, prima a Monza poi alla Spezia.

Le parole di Martina Piemonte sui prossimi impegni della Nazionale italiana femminile in Nations League

Non saranno sfide semplici, con la maglia della nazionale nessun rivale è da sottovalutare, queste partite sono importanti. Dovremo mostrare la nostra crescita gara dopo gara, come fatto fino a questo momento. Non dobbiamo considerare chi affrontiamo, la cosa fondamentale è essere unite e lavorare. Il pareggio contro la Spagna e il successo contro la Germania ci fanno comprendere quanto stiamo migliorando, proseguendo su questa strada per raggiungere nel migliore dei modo l'Europeo: dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima.

Il poker calato dall'attaccante contro l'Inter

Ormai quattro goal contro l'Inter sono acqua passata, voglio dare il meglio come sempre. Quello che posso fare oggi è dare tutta me stessa.

Sulla prima edizione dell'album Panini per il calcio femminile