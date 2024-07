Di Marzio: "Per Nuno Tavares l'Arsenal chiede 8-9 milioni, la Lazio…"

Senza dubbio la notizia principale in casa Lazio e che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi è quella che riguarda Ciro Immobile vicino al Besiktas e questa sera molto probabilmente usciranno ulteriori aggiornamenti. Tuttavia la Lazio sta continuando a portare avanti le trattative in entrata, soprattutto è costante il pressing per Nuno Tavares, terzino dell'Arsenal.

Tavares-Lazio: la situazione

Secondo quanto riportato poco fa dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, domani ci sarà una call tra l'entourage di Nuno Tavares e la dirigenza biancoceleste per avvicinarsi ulteriormente al giocatore. La richiesta dei Gunners per il terzino portoghese si aggira intorno agli 8-9 milioni di euro con l'aggiunta di una cospicua percentuale sulla futura rivendita, la Lazio al momento si è attestata su cifre più basse. Le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni per trovare una soluzione che accontenti tutti.

I post di Di Marzio su Tavares

La carriera di Tavares

Cresciuto nel Benfica facendosi tutta la trafila fino alla Prima Squadra nel 2021 si trasferisce in Premier all'Arsenal per 8 milioni di euro. Nella sua prima stagione oltremanica con i Gunners fa registrare 26 presenze tra campionato e coppe nazionali siglando 1 gol e fornendo 2 assist. Poi i prestiti nel 22/23 al Marsiglia con cui gioca la maggior parte delle gare e siglando addirittura 6 gol, infine ha giocato la stagione appena conclusa, decisamente la più sfortunata per il terzino, al Nottingham Forrest collezionando solo 8 presenze in Premier e 4 in FACup.