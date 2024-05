Il Messaggero | Tudor richiama tutti: confronto a Formello con Zaccagni e Luis Alberto

Sotto la guida di Tudor, la Lazio ha ripreso gli allenamenti come riporta Il Messaggero. Durante questa sessione, si è tenuto un approfondito dialogo con la squadra che sembra avere sortito gli effetti desiderati, almeno per il momento. Prima di scendere in campo, il tecnico ha anche condotto un'analisi video per esaminare minuziosamente e correggere gli errori commessi durante la partita a Monza.

Il confronto con Zaccagni e Luis Alberto

Si è svolto un confronto anche tra Zaccagni, Luis Alberto e il tecnico croato, per risolvere le tensioni nate dalle esagerate reazioni dei giocatori lo scorso sabato. In particolare, l'ex giocatore del Verona non aveva apprezzato essere sostituito dopo soli trenta minuti di gioco, tanto da rientrare negli spogliatoi lanciando una bottiglietta verso la panchina.