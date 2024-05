Buon compleanno Luigi Sepe, gli auguri della Lazio -FOTO

Oggi Luigi Sepe celebra il suo 33esimo compleanno. L'ex estremo difensore di squadre come Parma, Napoli e Salernitana, trasferitosi alla Lazio quest'estate, non ha ancora fatto il suo debutto in una partita ufficiale con il club biancoceleste. Inizialmente considerato la riserva di Provedel, Sepe è stato poi sorpassato in classifica dal giovane Mandas. In occasione del suo compleanno, la società ha pubblicato un post in suo onore sui propri profili social.

Di seguito il post della Lazio: