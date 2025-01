Lazio, mercato bollente: Tavares e altri big nel mirino delle grandi

“La Lazio è al centro delle attenzioni in questa sessione di mercato. Ci sono arrivate richieste per Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos e Tavares”

Lazio, Fabiani fa il punto sul mercato: niente smobilitazione

La Lazio ha giocatori molto richiesti, ma il nostro obiettivo è puntellare la rosa senza smantellarla,” ha dichiarato ieri Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, durante un intervento sui canali ufficiali del club.

Il Messaggero, in edicola oggi, analizza in particolare il caso di Tavares, esterno classe 2000, grande protagonista con la Lazio di Marco Baroni. Sul giocatore, arrivato la scorsa estate, hanno messo gli occhi Juventus, Milan e Inter, che avrebbero già effettuato un sondaggio per il portoghese.

Nuno Tavares al centro delle attenzioni delle big italiane

Le tre big italiane sono rimaste colpite dalle sue prestazioni nella prima metà di stagione, ma la Lazio non sembra intenzionata a cedere i suoi gioielli, puntando invece su un mercato in entrata per mantenere competitività e ambizioni."