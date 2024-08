Lazio, Cardone a Radiosei: "Abbiamo rivisto una delle brutte prestazioni della scorsa stagione. Riguardo alle scelte arbitrali..."

Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica” è intervenuto durante la trasmissione “Quelli che…”, in onda sui 98.100 di Radiosei. Di seguito le sue parole riguardo Udinese-Lazio.

Senza dimenticare quello che è avvenuto dal punto di vista arbitrale in occasione del primo gol dell’Udinese. La Lazio ha patito una nuova prima volta, non ricordo situazioni simili. Doveri, secondo me, nel momento in cui il guardalinee alza la bandierina, deve fischiare e fermare l’azione. La ripercussione su Casale ed il difensore è stato evidente, si sono fermati. Si dice che il gol era regolare, ma il danno fatto non può non essere rimarcato. La bandierina è rimasta alzata per 10″, non può non distrarre i giocatori.