Lazio-Sampdoria, Le Bihan: "Siamo in un buon periodo. Obiettivo? Una vittoria ogni partita"

Al termine della prima gara di questa seconda fase del campionato in ottica poule salvezza, la Lazio ha ospitato la Sampdoria al Mirko Fersini di Formello, inaugurando il primo dei prossimi otto impegni che la vedrà protagonista fino al termine della stagione.

La Lazio dovrà quindi sfidare le cinque concorrenti che lottano per la poule salvezza, ad ogni giornata, essendo un mini campionato da cinque squadre, una riposerà a turno. La squadra che avrà totalizzato meno punti tra le cinque sarà definitivamente retrocessa in Serie B.

Di seguito le dichiarazione dell'attaccante biancoceleste, Clarisse Le Bihan, al termine del match casalinga contro le blucerchiate, vinta per 3-0 dalle padrone di casa.

Siamo in un buon periodo, era importante per noi fare una grande gara in casa dopo tre settimane di stop. Abbiamo iniziato molto bene. Noi vogliamo vincere otto partite su otto e oggi è solo il primo step.

Il nostro rammarico è non essere nel campionato più alto (poule scudetto, ndr), ma abbiamo l'obiettivo di essere primi in questo campionato. Possiamo fare meglio, ma la cosa più importante è arrivare alla vittoria. Era un messaggio anche per le altre squadre fare un'importante gara oggi. Il primo obiettivo è fare i punti necessari, ma ad oggi vogliamo essere le prime in questo campionato, l'obiettivo è una vittoria ogni partita.