Lazio-Sampdoria, Grassadonia: "Ottimo approccio. Vogliamo continuare così"

Il colpo di testa di Simonetti e la doppietta di Martina Piemonte portano la Lazio Women di mister Grassadonia a conquistare tre punti fondamentali in ottica poule salvezza. Il tris calato al Fersini di Formello questo pomeriggio contro la Sampdoria porta le biancocelesti alla guida della poule salvezza con 23 lunghezze.

Al termine del match contro la Doria, il mister biancoceleste, Gianluca Grassadonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita.

È stata una partita molto buona, soprattutto nel primo tempo, era una gara da vincere, la squadra l'ha affrontata con il piglio giusto e con il giusto atteggiamento, C'è stato un buon approccio alla gara. Ora abbiamo il Napoli settimana prossima, ci batteremo anche con loro una gara importante.

Tutte le mie calciatrici sono fondamentali, Martina (Piemonte, ndr) sta in buona salute e speriamo continui ad esserlo. Era un pochettino claudicante, ma nonostante ciò ha stretto i denti. Piemonte ha fatto il suo dovere, è utile come tutte. Le ragazze si sono fatte trovare pronte, anche chi è entrato nel corso della gara, questo è un segnale importante dopo tre settimane di pausa.

La squadra sta svolgendo un'ottima seconda parte di stagione, dobbiamo continuare così. Dobbiamo tutti riconfermarci e bisogna spingere ancora di più. Abbiamo la fortuna di avere un groppo di ragazze che ci seguono, responsabili e che riescono a gestire la pressione di quando si gioca in una società così importante. Obiettivo? Vogliamo fare il massimo in queste ultime sette partite che restano, cercare di essere molto presenti e giocare in maniera seria.