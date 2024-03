Il Messaggero | Ciro con il Taty: Tudor fa le prove

Sembrava impossibile con Sarri, ma con Tudor potrebbe rilevarsi la carta per il finale di stagione. Martusciello due settimane fa diceva che, al momento, non c'erano le condizioni per far coesistere Immobile e Castellanos, che come punte centrali rischiavano di pestarsi i piedi. Tudor, invece, in conferenza ha detto che è un'opzione che si potrebbe prendere in considerazione.

I numeri dell'attacco di quest'anno sono complicati: in tutto sono stati messi a segno 46 gol in 40 partite, una media di 1,15 a incontro. Serve una scossa e Tudor la cercherà in metodi alternativi per ritrovare la pericolosità smarrita da tempo. Sta ragionando sulla possibilità di attaccare molto più per vie centrali andando velocemente in verticale, ecco perché non è esclusa la compresenza di Immobile e Castellanos. Il primo verrebbe beneficiato dalle abilità del secondo nel venire incontro attirando l'attenzione dei due centrali.

Ai moduli con cui potrebbero giocare penserà Tudor, ma adesso è il momento di ritrovare la porta con continuità. Taty viene dalla doppietta da subentrato a Frosinone, Immobile invece si è esaltato più in Champions che in campionato. Magari schierarli insieme può essere la chiave giusta.

Oggi alle 11 riprendono gli allenamenti e non sono previsti riposi fino alla partita del 2 aprile contro la Juventus. Ci si allenerà anche la mattina di Pasqua, ma almeno i ritiri pre partita torneranno facoltativi.

Il Messaggero