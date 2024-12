Il curioso caso di TJ Noslin: da Subway all’Olimpico, la favola dell’uomo del momento in casa Lazio

Tijjani Noslin, uomo del momento assoluto in casa Lazio e che nell'ultima settimana con una tripletta in Coppa Italia e con l'assist decisivo in campionato ha demolito il Napoli di Antonio Conte, ha un passato da fiaba che sembra scritto per emozionare.

Fraioli

Il curioso caso di TJ Nolsin: la storia incredibile dell'attaccante olandese

Massimo Marianella e Gianluca Bagnulo, che domani insieme racconteranno la sfida tra Lazio ed Ajax ai microfoni di Sky, ci hanno tenuto a rendere nota la storia di Tijjani Noslin. Cresciuto ad Amsterdam come tifoso dell'Ajax, il giovane TJ non ha trovato spazio nelle giovanili delle piccole realtà della capitale olandese, finendo a lavorare in un Subway a 300 metri dalla Johan Cruijff Arena, l'iconico stadio dei lancieri.

Il destino ha però cambiato direzione quando Wesley Sneijder, leggenda del calcio olandese e del calcio italiano, ha scoperto il suo talento nascosto, aiutandolo a riprendere il sogno del calcio. Dopo un percorso incredibile dalla quinta serie olandese al DHSC, al Fortuna Sittard, e al Verona, Noslin è approdato a 25 anni alla Lazio, compiendo il salto più importante della sua carriera.

Ajax-Lazio: un cerchio della vita che si chiude

Domani sera, nella sfida tra Lazio e Ajax, Noslin affronterà la squadra che amava da bambino: per lui sarà una chiusura simbolica di un cerchio, un viaggio dalle umili origini fino a far esplodere di gioia l’Olimpico biancoceleste con le sue giocate.