Lazio-Hellas Verona, i numeri in casa contro i gialloblù

La Lazio guidata da Tudor si sta preparando per il prossimo incontro con l'Hellas Verona. Questo match si preannuncia interessante, dato che i precedenti mostrano un bilancio piuttosto favorevole per i biancocelesti. Nelle 26 partite di Serie A giocate a Roma, la Lazio ha ottenuto 14 vittorie, inclusa quella per 2-0 nel settembre del 2022. Ci sono state anche 3 sconfitte, con l'ultima risalente al dicembre del 2020, e 9 pareggi, l'ultimo dei quali è stato un 3-3 nel maggio del 2022. Inoltre, la Lazio ha segnato 57 gol contro i 29 del Verona in queste occasioni.

Tutti gli scontri

Guardando al quadro più ampio dei confronti diretti, i due club si sono affrontati 70 volte: la Lazio ha vinto 27 volte, ci sono stati 23 pareggi e il Verona ha trionfato in 20 occasioni. L'ultima volta che la Lazio ha vinto era un 2-0 nel settembre 2022, mentre l'ultima vittoria del Verona contro la Lazio è stata un 4-1 nell'ottobre 2021. L'ultimo pareggio tra i due risale al dicembre 2023, con un finale di 1-1. In totale, la Lazio ha segnato 107 gol contro gli 83 del Verona, con alcune delle vittorie più nette in casa che includono un 4-0 nel 1958 e nel 1999 per la Lazio, e una vittoria per 0-2 del Verona nel 1962.