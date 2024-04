Canigiani: "Maglia dello Scudetto già disponible, ecco i biglietti venduti contro il Verona"

Durante un'intervento su Lazio Style Radio, Marco Canigiani, il responsabile marketing della Lazio, ha discusso del lancio della nuova maglia commemorativa per il cinquantesimo anniversario del loro primo Scudetto nel 1974. Inoltre, ha fornito aggiornamenti sulla vendita dei biglietti per le imminenti partite contro il Verona e il Monza.

“Non solo la maglia speciale, ma anche materiale di contorno, una capture dedicata a questo evento disponibile in tutti i negozi da questa mattina e sul nostro store online. La sostenibilità è un tema che stiamo sviluppando già da tempo, c’è particolare attenzione al tema ‘green’. Riguardo Lazio - Verona, questa mattina eravamo a circa 5mila biglietti venduti. Per la partita c’è anche la tariffa per l’Under 14. Sono poi uscite oggi le modalità di vendita per la partita contro il Monza”.