Nations League: Italia-Francia 1-3, delusione azzurra

Splendida cornice allo stadio San Siro di Milano per la partita Italia-Francia, match di Nations League molto aspettato dagli azzurri dopo un bellissimo periodo di risultati e bel gioco dimostrato. Ben 68mila spettatori hanno assistito alla partita, dove la Francia ha rovinato una ipotetica festa agli azzurri. Inoltre i francesi hanno strappato il primo posto con un gol nel finale nel gruppo 2 della competizione. Amaro in bocca per gli uomini di Spalletti che sono usciti dal campo visibilmente delusi e scossi per quanto accaduto questa sera sul rettangolo verde. Dall'altra una giusta e logica felicità per i transalpini che hanno battuto una storica avversaria.

Sintesi del match

Una partita giocata ad alta ritmi fin da subito tra Italia e Francia. Decisiva la doppietta di Rabiot con due colpi di testa al terzo minuto e al 65mo insieme a una punizione di Digne deviata in rete da Vicario che ha giocato titolare per il virus intestinale che ha fermato Donnarumma. Agli azzurri non è bastato il gol di Cambiaso al 65mo: la sconfitta con due reti di scarto li fa retrocedere al secondo posto nel girone. I

Episodi di Italia-Francia

Francia sorprendente, atteggiamento tutt'altro che cauto per gli ospiti. Partono subito forte i francesi che al terzo minuto passano in vantaggio: su corner Rabiot di testa prende il tempo a Buongiorno e mette in rete, malgrado il disperato tentativo di respinta di Dimarco. Al 32simo i Bleus raddoppiano: Frattesi è costretto a un fallo su Nkunku lanciato in contropiede e viene ammonito. Sulla punizione dalla lunga distanza Digne centra la traversa poi rimbalza sulla schiena di Vicario e finisce in rete.

L'Italia stavolta reagisce subito e al 35simo accorcia con Cambiaso che insacca su un cross dal fondo di Dimarco dopo una bella triangolazione.

Nella ripresa, però, la Francia trova il terzo gol, ancora una volta da calcio piazzato: al 65simo su una punizione di Digne interviene di testa Rabiot che beffa nuovamente Vicario. Nel finale assalto a testa bassa degli azzurri, nel recupero occasione importante con Kean che sfiora un gol che sarebbe stato fondamentale per il destino italiano.