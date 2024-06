Calciomercato Lazio, il punto di Gianluca Di Marzio sui nomi in entrata: questa la situazione

Con l'arrivo di Baroni la Lazio inizia a proiettarsi al calciomercato: dopo le uscite di Felipe Anderson, Kamada e Luis Alberto, pronto a raggiungere l'Al-Duhali, i biancocelesti devono trovare dei sostituti e in questi minuti il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si è soffermato su un giocatore in uscita e ha fatto il punto sui possibili nomi in entrata della Lazio.

Il punto di Gianluca Di Marzio su Noslin, obbiettivo della Lazio

Un calciatore che piace molto a Baroni è Noslin che può presto diventare un obbiettivo della Lazio. Ci sono già stati dei contatti diretti tra i due presidenti, Lotito e Setti, come sempre accade nelle trattative tra i due club. L'eventuale arrivo di Noslin (classe 1999) in biancoceleste rappresenterebbe anche una sorta di “indennizzo” per liberare amichevolmente Baroni

La stagione di Noslin al Verona

Il calciatore olandese classe 99 proveniente dal Fortuna Sittard, si è trasferito al Verona nel mercato di Gennaio. Si è subito instaurato un buon rapporto con Baroni, prossimo allenatore della Lazio, che lo ha schierato ben 17 volte in campo. L'attaccante, nella sua esperienza a Verona ha totalizzato 5 gol (Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina e Inter) e 4 assist

Colpani-Lazio? il punto di Gianluca di Marzio

Per il ruolo di trequartista continua a interessare molto Colpani del Monza

Lazio su Valentini, il punto di Gianluca Di Marzio

Al momento sono in corso valutazioni su Nicolas Valentini, centrale mancino classe 2001 del Boca Juniors che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024. Valentini – che ha doppio passaporto – ultimamente non sta trovando spazio proprio perché non sta rinnovando il contratto, perciò potrebbe diventare un’opportunità da cogliere pagando un indennizzo al Boca in estate. Sull'esterno l'obbiettivo resta Doig del Sassuolo retrocesso

