Cardone su Casadei-Lazio: "Si parla di un obbligo di riscatto con il club londinese"

Nella stagione attuale, la Lazio sta mostrando ottime prestazioni in campo e ciò l'ha condotta alla 1a posizione in Europa League e alla 4a in Serie A, tuttavia, durante i match disputati si è resa evidente l'emergenza al centrocampo. Durante il calciomercato invenale, il club biancoceleste, ha realizzato una prima impresa riuscendo ad acquistare il mediano Ibrahimovic dal Bayern Monaco. Adesso si tenta un secondo colpo di mercato con il centrocampista Cesare Casadei.

Il mediano, classe 2003, Cesare Casadei ha suscitato il forte interesse del club guidato da Marco Baroni. Per riuscire ad averlo nella propria squadra, la società biancoceleste ha proposto la cifra di 12 milioni al Chelsea, squadra che possiede il giocatore. Al momento la trattativa è ancora in corso e sull'argomento si è esposto anche il giornalista Giulio Cardone.

Ieri su Casadei è stato un rincorrersi di notizie e cifre. La realtà la proposta è sempre la stessa. Quando si parla di 12 milioni, cosa giusta, si fa in riferimento all’obbligo di riscatto, non dell’esborso imminente di capitale nelle casse del Chelsea. Sul centrocampista la situazione è che se la Lazio non riuscisse a vendere un calciatore, la formula offerta non cambierà, resterà sempre una proposta di prestito. La percentuale sulla futura rivendita intorno al 20% è qualcosa di importante ed in questo caso con il Chelsea c’è trattativa ed apertura. Non ci sono emissari a Londra, c’è l’agente Francesco Facchinetti che sta trattando per la Lazio e con la Lazio per le commissioni. Si parla di un obbligo di riscatto con il club londinese che, sapendo della volontà del ragazzo, ne sta discutendo con la Lazio