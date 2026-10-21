Lazio-Parma, svelato l'arbitro del match

Archiviata la vittoria all'Allianz Stadium contro la Juventus, la Lazio si prepara a una nuova giornata di Serie A. Per l'ottavo turno di campionato la squadra guidata da Gennaro Gattuso ospiterà il Parma allo Stadio Olimpico di Roma sabato sera alle ore 20:45. Di seguito la composizione arbitrale presente.

La designazione di Lazio-Parma

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Parma, sfida valida per l'8° giornata di Serie A, all'arbitro Alberto Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Ceolin. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Doveri. Al VAR sarà presente Santoro con Mazzoleni all'AVAR.