CdS | Taty si tiene la Lazio

La mansione di vice Immobile è molto più di un ruolo. Togliere spazio al bomber è fatica mentale ancor prima che fisica e questo Taty Castellanos lo sa bene. L'argentino si trova nella condizione di tanti suoi predecessori, eppure il suo rendimento sembrava promettente: primo gol in A alla seconda da titolare contro l'Atalanta, assist nella stessa partita per Vecino e gol a fine dicembre contro il Frosinone. Le staffette con Ciro, però, fanno male a entrambi. Ormai ci si avvicina la rush finale di stagione e Castellanos lavora per dimostrare che può ancora essere un punto di forza. La società questo lo sa, infatti lo considera incedibile e un perno della Lazio di domani. Non vuole però chiudere la stagione da incompiuto. Da qui a maggio bisogna risalire in campionato e, chissà, magari anche portare una Coppa Italia a casa. Taty avrà molte altre occasioni e dovrà sfruttarle al meglio anche per migliorare sul campo. Contro il Bayern in Germania è entrato e ha dato le spalle alla porta, posa che lo penalizza nel momento in cui arriva al tiro. Deve migliorare da qui e il tempo c'è. In Liga lo scorso anno iniziò a colpire ripetutamente proprio da marzo: 8 gol in 13 partite. Sarri e la squadra devono riuscire a mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni per esprimersi; la Lazio ha assolutamente bisogno di due attaccanti da doppia cifra, anche pensando al futuro.

Corriere dello Sport