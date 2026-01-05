Coppa Italia Primavera | Hellas Verona-Lazio, la designazione arbitrale
Ecco la designazione arbitrale per il match valevole gli ottavi di coppa Italia primavera
Una Lazio non brillante in campionato cerca strada in Coppa Italia primavera e dopo aver eliminato il Vicenza ai trentaduesimi ed il Bologna ai sedicesimi, affrontera l'Hellas Verona, squadra solida e ben organizzata, nella partita ad eliminazione diretta in gara unica che mette in palio i quarti di finale. Appuntamento mercoledi 7 gennaio alle ore 11 presso lo Stadio Aldo Olivieri.
La nota della società
La designazione arbitrale degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera ha assegnato la direzione della gara Hellas Verona-Lazio ad Andrea Zoppi della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Roncari e Stefano Petarlin.
Il momento della squadra di Punzi
La Lazio ha chiuso il 2025 con un pareggio a Parma ed iniziato questo 2026 nella medesima maniera con la Fiorentina al Fersini, rimanendo però imbattuta per tutto il mese di dicembre, periodo che le ha permesso di prendere fiato rispetto alle squadre che occupano la zona bassa della classifica. I ragazzi di mister Punzi vogliono ora dare continuità a questa striscia positiva di risultati anche in Coppa Italia Primavera qualificandosi ai quarti di finale.