Calciomercato Lazio | Guendouzi, confronto tra la Lazio e il suo agente: le ultime

Dopo Castellanos, anche Guendouzi è vicino alla cessione. Il francese ha aperto al trasferimento al Fenerbahce, che ha fatto un'offerta da 27 milioni di euro totali (25+2 di bonus). Al calciatore invece è stato proposto un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.

Atteso l'agente per trattare la cessione

Secondo Alfredo Pedullà nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Lazio e l’entourage di Guendouzi, come è risaputo da qualche giorno, sul tavolo c'è l'offerta del Fenerbahce per il centrocampista francese. L'incontro tra agente e società rappresenta un passaggio chiave per chiarire volontà, prospettive e strategie. La dirigenza biancoceleste dovrà valutare attentamente se resistere agli assalti turchi o monetizzare una possibile cessione, reinvestendo poi sul mercato.

La trattativa con il club turco prevede una cessione a 25 milioni di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Un totale di 27 milioni di euro che permetterebbe al presidente Lotito di registrare una corposa plusvalenza, considerando che il francese era costato circa 14 milioni. Guendouzi invece passerebbe dai 2,5 milioni attuali a 4 milioni netti di stipendio per i prossimi cinque anni.