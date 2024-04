Manuel Lazzari lontano dalla Lazio? Il calciatore smentisce: ecco le sue parole

Manuel Lazzari sta ritrovando continuità con l'avvento di Tudor e il cambio modulo, tanto da esser stato schierato anche nella fascia sinistra nella sfida contro la Salernitana. Nonostante ciò e nonostante il rinnovo dello scorso anno fino al 2027, nelle scorse ore si era vociferata una sua richiesta di cessione nella prossima finestra di calciomercato.

La notizia della richiesta di cessione

Alcuni organi di stampa, infatti, hanno fatto sapere che il calciatore era stato a pranzo sabato con il suo procuratore per discutere del suo futuro. La realtà dei fatti, però, è un'altra. Un pranzo c'è effettivamente stato, ma non con il suo procuratore.

La smentita di Manuel Lazzari

Anzi, l'agenzia che cura i suoi interessi ha smentito sui social le notizie uscite in queste ore e poi ha preso parola lo stesso Lazzari. Attraverso il profilo Instagram della moglie Diletta, l'ex Spal ha scritto: "Non avendo social mi devo difendere tramite questo profilo. Smentisco categoricamente tutti gli articoli usciti in queste ore circa il mio futuro. Sempre Forza Lazio. Manuel Lazzari"