Si percepisce un cambiamento importante quest'estate in casa Lazio, con alcuni giocatori in uscita come Felipe Anderson, visto il contratto in scadenza a giugno con la Juventus interessata, e Luis Alberto, che con le dichiarazione post Salernitana ha espresso la volontà di lasciare la Lazio a fine stagione. Per quanto riguarda tutti gli altri, Tudor avrà modo di capire in queste ultime gare su chi potrà contare e su chi invece ha finito il ciclo in biancoceleste. La Lazio, attualmente una delle squadre in Serie A con l'età media più alta, ha l'obiettivo di ringiovanire la rosa prendendo anche dei giocatori adatti al gioco di Tudor.

Mauro Perkovic nel mirino della Lazio

Secondo quanto riportato da DOTSPORT, il direttore sportivo Angelo Fabiani, sotto richiesta di Tudor, si sta muovendo per il giovane terzino croato Mauro Perkovic classe 2003 in forza alla Dinamo Zagabria, con un prezzo che si aggirerebbe tra i 5 e i 7 milioni.

Numeri e curiosità su Mauro Perkovic

Nato il 22/03/2003 in Croazia, Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria può ricoprire il ruolo sia da terzino che da difensore centrale. Quest'anno ha collezionato 19 presenze in campionato condite da 2 gol, 3 presenze in coppa nazionale e 7 in Conference League.