Lazio-Porto | Tavares nel post: “ Sto cercando di dare del mio meglio, ma conta l’atteggiamento di squadra”

Stasera una partita attesa dai tifosi laziali e non, si tratta di Lazio-Porto: una partita ostica e difficile per i biancocelesti impegnati nel portare avanti la striscia di vittorie ottenuta finora con un gioco brillante, entusiasmante e in grado di valorizzare l’intera rosa. La Lazio, prima del Porto, aveva affrontato Dinamo Kiev, Nizza e Twente conquistando ben 9 punti e arrivando a questo match da prima in classifica. Dopo la vittoria di stasera arrivata all’ultimo minuto grazie ad un goal di Pedro, la Lazio si porta a ben 12 punti, al primo posto in solitaria. Dopo il match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il calciatore biancoceleste Nuno Tavares autore di una grande prestazione stasera contro i suoi connazionali, la prima da titolare in Europa con la Lazio.

Sulla vittoria di stasera e la classifica

Si è stata una bella partita e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Abbiamo lavorato per vincere contro una grande squadra e guadagnare altri tre punti in Europa.

Sull’atteggiamento della squadra