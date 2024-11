Lazio-Porto, Gigot a LSC: "E' stato bellissimo segnare alla fine. Per la qualificazione..."

La Lazio vince di carattere e lo fa contro una grande squadra come il Porto: i biancocelesti sono primi in classifica in solitaria e a punteggio pieno. Gigot ha offerto una buona prestazione, sempre in anticipo sugli attaccanti; al termine del match ha parlato ai microfoni di LSC. Queste le sue dichiarazioni

La felicità di Gigot

Una vittoria incredibile contro una grande squadra. Segnare alla fine è stato bellissimo, come esultare insieme ai nostri tifosi. Siamo molto contenti.

Il momento di forma