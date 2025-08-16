Lazio-Atromitos: le aquile convocate dal Comandante per la sfida finale

Il Campionato di Serie A sta per riaprire le porte e nella prima giornata la Lazio dovrà recarsi a Como per affrontare la squadra di Fabregas e tentare in ogni modo di cominciare la nuova stagione nel migliore dei modi. Nel frattempo, le aquile si preparano a scendere in campo per l'ultima amichevole, infatti, stasera alle ore 20:00 si disputerà Lazio-Atromitos a Rieti e in vista dell'ultima sfida il Comandante ha diramato la lista dei biancocelesti convocati.

Le aquile convocate dal Comandante

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Lazio-Atromitos: dove seguire l'incontro

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta, è questo fino ad ora il bilancio ottenuto dalle aquile durante le amichevoli, nelle quali Matteo Cancellieri ha ricevuto il titolo di miglior marcatore, ma manca ancora l'ultima sfida per avere un quadro completo delle prestazioni della rosa biancoceleste. I tifosi potranno collegarsi sin dalle ore 19:00 per seguire il prepartita ed alle ore 20:00 per la telecronaca su sslazio.it e Lazio Style Channel, mentre la radiocronaca dell'incontro sarà trasmessa Lazio Style Radio, ma non solo, l'ultima sfida sarà visibile anche sulla piattaforma Dazn.

I biancocelesti assenti: la situazione

Sono cinque le aquile di cui il Comandante Maurizio Sarri dovrà ancora fare a meno e che non potrà schierare nell'amichevole di stasera contro l'Atromitos a Rieti: Belahyane, Vecino, Isaksen, Patric e Gigot. I primi tre, due infortunati ed uno che sta guarendo dalla mononucleosi, stanno continuando ad effettuare un lavoro atletico personalizzato, mentre il numero 4 e l'ex Olympique Marsiglia proseguono i programmi di recupero dai rispettivi infortuni, lesione muscolare di medio grado al retto femorale della coscia sinistra per lo spagnolo e lombosciatalgia per il francese, al Training Center S.S. Lazio.