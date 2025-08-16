Lazio-Atromitos: formazioni ufficiali, la scelta su Rovella e Tavares

La rosa biancoceleste sta per scendere in campo per disputare l'ultima amichevole prima dell'inizio del Campionato, dove il 24 agosto le aquile affronteranno il Como, infatti, stasera alle ore 20:00 è in programma Lazio-Atromitos a Rieti. L'incontro non sarà facile, soprattutto perché a fine luglio la tifoseria del club guidata dal Comandante si era mostrata contraria nell'allontanare la Lazio dalla città di Roma e per questa ragione aveva dichiarato di voler sostenere la squadra da lontano e non dalle tribune. Le aquile dovranno dare il meglio di sé per portarsi a casa la vittoria e portare un po' di speranza negli animi dei tifosi.

Lazio-Atromitos: le formazioni ufficiali

Lazio: Mandas, Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini, Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

A disposizione: Furlanetto, Provedel, Hysaj, Marusic, Tavares , Romagnoli, Basic, Rovella, Dia, Noslin, Pedro.

Atromitos: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos

