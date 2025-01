La moviola di Lazio-Fiorentina: Rapuano gestione pessima

La Lazio perde il secondo scontro diretto contro la Fiorentina di Palladino sempre con lo stesso passivo in favore dei Viola. La squadra di Baroni paga un approccio “soft” che la vede subito andare sotto di due gol da cui poi è difficile rialzarsi. La gestione di gara del fischietto Rapuano di certo poi non aiuta lasciando fare i propri comodi ai giocatori della Fiorentina con continue perdite di tempo.

La moviola di Lazio-Fiorentina

La partita è fin da subito molto agonistica e tesa, non può essere altrimenti le due squadre si giocano tanto. Nella prima frazione di gioco non si ravvisano elementi così discutibili con Rapuano che però fin da subito lascia intendere ai giocatori Viola di poter fare il bello ed il cattivo tempo con le perdite di tempo che iniziano dal 14' con il parziale ancora sullo 0-1.

La vera perdita della gestione della partita da parte del fischietto di gara è evidente soprattutto nel secondo tempo con il primo cartellino giallo del match che viene estratto nei confronti di Adli per eccessiva perdita di tempo nel momento del cambio, con conseguente espulsione per gesto di stizza, che fa peròperdere ulteriore tempo con um capannello che si crea intorno all'arbitro assolutamente evitabile. Da qui in poi i danni aumentano: i giocatori di Palladino perdono continuamente tempo ed il secondo ad essere sanzionato è proprio Dodo che aggiustandosi i calzettoni ritardava la rimessa in gioco del pallone. Troppo leggero il contatto Romagnoli-Pongracic per fischiare il penalty in favore dei biancocelesti. Rapuano perde completament di mano la partita facendo spazientire anche Baroni per le continue perdite di tempo, proteste del tecnico biancoceleste ritenuto eccessive che comportano la sua espulsione. La ciliegina sulla torta di una serata Horror è l'ammonizione a Pedro per un fallo su Ranieri, irritante per tutta la gara, che è stato commesso proprio dal difensore viola con un blocco evidente. Al termine espulso anche Palladino.

Cartellini gialli: 12

Cartellini rossi: 3

Il voto a Rapuano

La sua fortuna è che non sono capitati episodi rilevanti nelle due aree di rigore altrimenti non sarebbe riuscito a giudicarli adeguatamente. De Gea non si ancora come ha fatto a non prendere l'ammonizione con la prima perdita di tempo che risale al 14' del primo tempo. Rapuano non ri rivela all'altezza di partite di questo calibro.

Voto: 4.5