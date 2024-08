Senza Ciro chi tira i rigori? I migliori dagli 11 metri in Serie A nella storia della Lazio

Negli ultimi anni il tiro dal dischetto era stato appannaggio solo di Ciro Immobile, che si incaricava di oneri e onori di chi prende la rincorsa dagli undici metri. In attesa di capire chi sarà il rigorista della stagione della Lazio, verosimilmente Zaccagni anche se sono molti i giocatori in lizza, lo stesso Rovella aveva detto che avrebbe voluto batterli in un'intervista rilasciata alla Gazzetta.

Ma chi sono i migliori rigoristi della storia della Lazio? Scopriamolo!

La classifica dei rigoristi della Lazio in Serie A secondo la loro percentuale realizzativa

Immobile - Fraioli

La classifica qui sotto RIGUARDA I SOLI RIGORI IN SERIE A ed è in base all'ordine della percentuale di realizzazione di chi ha tirato almeno 10 rigori in campionato con qualsiasi maglia non solo quella della Lazio.

1. Silvio Piola e Renzo Burini: 100%

Al primo posto con 11 rigori tirati ed altrettanti siglati bisogna tornare alla prima metà del '900 dove troviamo Silvio Piola e Renzo Burini.

2. Massimo Oddo: 92,9%

Il difensore di Città Sant'Angelo tra Hellas Verona, Lazio, Milan e Lecce è andato sul dischetto per 14 volte trovando il fondo della rete per ben 13 volte.

3. Bruno Giordano: 88,2%

Il talento trasteverino nel corso della sua carriera in Serie A si è trovato per ben 17 volte a tu per tu col portiere riuscendo a segnare in 15 occasioni

4. Giuseppe Signori: 86,5%

Iconici i rigori senza rincorsa di uno dei calciatori che ha segnato la storia laziale. Per lui tra Lazio e Bologna ha tirato 37 rigori riuscendo a spiazzare il portiere per ben 32 volte.

5. Antonio Candreva: 85%

Nei suoi 20 rigori tirati nel campionato italiano, Antonio Candreva ha trovato la via del gol in 17 penalty

6. Ciro Immobile: 84,7%

Arriviamo adesso nella leggenda della Lazio, Ciro Immobile ha tirato in carriera in Serie A 59 rigori segnandone 50

7. Giorgio Chinaglia: 84%

Long John a detta di molti non ha avuto sempre un bellissimo rapporto con i rigori, ma è suo quello che regalò alla Lazio il primo storico Scudetto. Nella sua carriera in A Giorgio Chinaglia ne ha segnati comunque 21 su 24

8. Ruben Sosa: 83,3%

Il giocatore uruguayano tra Lazio e Inter si è presentato sul dischetto dodici volte spiazzando il portiere in dieci occasioni

9. Lucas Biglia: 70%

Il mediano belga faceva salire un brivido ad ogni penalty con dei tiri forti centrali a fil di traversa per lui su dieci rigori, sette sono finiti in rete di cui la maggior parte di poco sotto il montante.

10. Sinisa Mihajlovic: 61,5%

Le punizioni di Sinisa sono da manuale del calcio ed ancora oggi dalla Nord ad ogni punizione partono cori per Miha, dal dischetto tuttavia ha commesso qualche errore segnando 8 rigori su 13.