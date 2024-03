Domani alle 21 ci sarà l’attesissimo ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. A raggiungere l’Allianz Arena per assistere al match saranno in 3400, con il settore ospiti andato sold out in pochissimi minuti dall’inizio della vendita dei biglietti. Per tutti gli altri, tifosi biancocelesti e appassionati di calcio, la partita sarà visibile in chiaro su canale 5 e gratuitamente su Mediaset Infinity. Oltre che sul canale Mediaset, si potrà seguire la partita in tv anche su Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K, mentre in streaming su SkyGo e Now.