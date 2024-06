Lo United mette gli occhi su un obiettivo biancoceleste: la situazione

Come raccolto da TMW, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su un obiettivo della Lazio: si tratta di Tijjani Noslin, da molti giorni in ottica biancoceleste.

Da quando Ten Hag siede sulla panchina dei Red Devils, lo scouting degli inglesi è molto concentrato nel scovare talenti dal campionato olandese e la dirigenza avrebbe messo gli occhi proprio su Noslin, con un recente passato al Fortuna Sittard.

Depositphotos

United su Noslin: la situazione

Lo United è alla ricerca di un attaccante mobile e Noslin rappresenta il giusto profilo che possa ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, riuscendo a giocare sia come ala destra sia come punta centrale. Il Verona spara alto: la richiesta è la stessa che sappiamo da giorni, ovvero 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore, arrivato in Serie A nel mercato di riparazione di gennaio, ha contribuito pesantemente alla salvezza degli scaligeri con 5 gol e 4 assist. Per l'Hellas sarebbe una plusvalenza importante, visto che è stato pagato “solamente” 3 milioni di euro nemmeno sei mesi fa. Attenzione alle sirene inglesi quindi, con la Lazio che deve affrettare le sue mosse se vuole chiudere l'affare.